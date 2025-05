Chaos devant le stade avant le derby de Barcelone, une voiture fonce dans la foule

Scènes de choas, ce jeudi soir à proximité du stade Cornellà-El Prat de Barcelone, avant le derby entre l’Espanyol et le Barça. Alors que des supporters des Pericos attendaient l’arrivée du bus de leur équipe, une voiture a foncé dans la foule et fait plusieurs blessés – heureusement, aucun blessé grave n’est à déplorer selon la presse espagnole, même si des ambulances sont vite arrivées sur les lieux. Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit le véhicule être attaqué par des supporters, avant de démarrer. Les circonstances de cet accident restent à éclaircir. On peut également observer, dans d’autres séquences, de grosses scènes de cohue, avec notamment de violents heurts entre supporters et forces de l’ordre.

😡Esto es muy GRAVE. Qué vergüenza. Agresiones y atropello masivo. Lo que ha ocurrido en la previa entre Espanyol y FC Barcelona. pic.twitter.com/jB7L08gXA8…

JB pour SOFOOT.com