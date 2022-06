Chaos au Stade de France : Gérald Darmanin fait volte-face et présente ses "excuses" aux supporters

Le ministre a mis en avant la délinquance pour expliquer les incidents survenus en marge de la finale de la Ligue des champions, où de nombreux supporters de Liverpool avaient été agressés.

Gérald Darmanin, le 14 juin 2022, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Un mois après le fiasco sécuritaire de la finale de la Ligue des champions Liverpool-Real Madrid au Stade de France, Gérald Darmanin a présenté ses excuses pour une soirée de chaos où il assume sa "part de responsabilité".

Délinquance plutôt que faux billets

"Je m'excuse bien volontiers contre tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion", a t-il déclaré à l'antenne de RTL , mardi 28 juin, un mois jour pour jour après les faits. Le ministre dit avoir pris depuis "des dispositions qui ont changé profondément le fonctionnement de la préfecture de police". "Je suis le chef de l'administration, je ne fais jamais de punitions ah hominem, mais peut-être que dans le secret de mon bureau, il existe des changements", a t-il ajouté quant à d'éventuelles sanctions au sein de l'appareil d'Etat.

Le ministre a ainsi expliqué que la délinquance était la raison principale et essentielle des débordements. La déclaration tranche avec la position initiale du ministère. Dans les heures suivant la rencontre, Gérald Darmanin avait ainsi fustigé les supporters anglais, présentant la thèse d'une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets" créant le désordre. Puis, lors de son audition devant le Sénat le 1er juin, le ministre de l'Intérieur avait esquissé un mea culpa tout en maintenant le chiffre controversé de "35.000 supporters" munis, selon lui, de billets falsifiés ou dépourvus de billet.

"J'ai doublé les moyens, qui manquaient sans doute, pour lutter contre la délinquance. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé au Stade de France, c'est la lutte contre la délinquance. Effectivement, les images que nous avons vues étaient inacceptables", a t-il résumé ce mardi, sur RTL.

"J'ai donné des instructions claires de lutte contre toute forme de délinquance en Seine-Saint-Denis et singulièrement autour du Stade de France. Ca aurait pu être fait plus tôt, c'est vrai", a t-il concédé, laissant envisager des changements à venir. "Le préfet de police (Didier Lallement, ndlr) a fait son travail ce soir-là, mais il est certain qu'on a un changement d'organisation à faire", a t-il ajouté.

Mardi 21 juin, les supporters de Liverpool entendus au Sénat sur le fiasco sécuritaire de la finale de la Ligue des champions avaient appelé Gérald Darmanin à démissionner, fustigeant les "mensonges sans fin" du ministre de l'Intérieur, qui avait initialement pointé du doigt la responsabilité des fans anglais. "Vous, Monsieur, avez humilié les habitants de Paris. Vos mensonges sans fin et vos faux récits n'ont fait qu'amplifier notre traumatisme", avait notamment asséné Ted Morris, représentant de l'Association des supporters handicapés de Liverpool, présent au Stade de France le jour de cette finale perturbée par de graves dysfonctionnements dans l'organisation.