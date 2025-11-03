 Aller au contenu principal
Cette offre à 10 euros pour voyager à Bruxelles en train fait le buzz
information fournie par Le Particulier pour Conso 03/11/2025 à 08:00

La SNCF propose une ligne transfrontalière pour les voyageurs au budget serré. Cette liaison « Ouigo Train Classique » à petite vitesse permet de rallier la capitale belge à prix modique. On vous dit tout sur ce bon plan en mode slow travel.

