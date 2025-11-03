Shein va ouvrir sa boutique au BHV, à Paris, ce mercredi 5 novembre

Une boutique Shein ouvrira au BHV, à Paris, ce mercredi 5 novembre. (illustration) (markusspiske / Pixabay)

Shein est au cœur de la tourmente après avoir mis en vente sur son site des poupées à caractère pédopornographique. La justice française a été saisie pour enquêter sur cette affaire. Mais, pour le moment, ce scandale ne remet pas en cause l'installation du géant chinois de la fast-fashion dans le magasin BHV de Paris. On connaît même désormais la date d'arrivée de Shein dans cette institution parisienne.

Shein au BHV à partir du mercredi 5 novembre

Dans une story Instagram publiée vendredi 31 octobre et relayée par Le Parisien , Frédéric Merlin, patron du groupe SGM qui possède le BHV du Marais, a en effet annoncé que l'ouverture de la boutique aura lieu ce mercredi 5 novembre à 13 h. Le lieu se trouvera au 6e étage du BHV, dans un espace de 1 000 m².

Nul doute que ce lancement sera particulièrement scruté. Depuis l'annonce de l'arrivée de Shein au BHV, début octobre, les réactions négatives n'ont cessé de se multiplier. Certaines marques ont même décidé de quitter le célèbre magasin du IVe arrondissement de la capitale, ne souhaitant pas voir leur image associée à celle de la plateforme chinoise.