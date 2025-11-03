Chèque énergie 2025 : voici les départements où il est distribué dès cette semaine

Les premiers chèques énergie sont envoyés à partir de ce lundi 3 novembre. (illustration) (Fotoblend / Pixabay)

C'est ce lundi 3 novembre que les chèques énergie 2025 commencent à être distribués. La campagne, qui a lieu normalement au printemps, a été retardée de plusieurs mois en raison du vote tardif du budget 2025. L'administration va étaler les versements tout au long du mois de novembre avec une première vague cette semaine, du 3 au 7 novembre.

De 48 à 277 euros pour les factures d'énergie

Les bénéficiaires domiciliés dans les départements suivants sont concernés : La Réunion, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Martinique, Seine-Saint-Denis, Grenoble, Allier, Cantal, Nièvre, Indre, Ardennes, Haute-Marne, Aube, Vosges, Pas-de-Calais, Aisne, Nord, Somme, Orne, Creuse, Lot-et-Garonne, Dordogne, Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège, Gard, Tarn-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lozère, Tarn, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence.

« Le chèque énergie est versé chaque année à plusieurs millions de ménages modestes afin de les aider à payer leurs factures d'électricité et de gaz » , peut-on lire sur le site du ministère de l'Economie . Son montant va de 48 à 277 euros selon la composition et les ressources du ménage. Cette année, 3,8 millions de foyers vont recevoir cette aide automatiquement. Mais, comme souvent des dernières années, certains bénéficiaires seront oubliés. « Si vous remplissez les conditions d'éligibilité et que vous n’avez pas reçu votre chèque, vous pouvez le demander à partir du 15 octobre 2025 et jusqu’au 28 février 2026 sur le site du chèque énergie ou par courrier » , précise ainsi l'administration.