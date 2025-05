Ce député marseillais chambre le PSG à quelques heures de la finale

À jamais les premiers, inlassablement.

À quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter, ce samedi après-midi, le député des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu est allé de son petit chambrage sur son compte X. Marseillais de naissance et supporter inconditionnel des Olympiens, l’homme politique de 37 ans a publié une photo des logos de l’OM et de l’Inter Milan superoposés , accompagnée d’une légende on ne peut plus explicite : « À jamais les premiers. » …

TJ pour SOFOOT.com