Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Castex espère un retour rapide à la normale à la SNCF Reuters • 08/07/2020 à 12:08









CASTEX ESPÈRE UN RETOUR RAPIDE À LA NORMALE À LA SNCF PARIS (Reuters) - Le Premier ministre français, Jean Castex, a dit mercredi espérer un retour à la normale "dans les jours qui viennent" à la SNCF après les perturbations de ces derniers mois liées à l'épidémie de coronavirus. "Depuis la mi-juin environ, l'offre de TGV et de trains Intercités est redevenue proche de la normale. Même les trains de nuit ont recommencé à circuler la semaine dernière", a dit Jean Castex lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Le taux de réservation, en particulier des TGV, est "encore proche de 50% ce qui a conduit la SNCF à adapter son offre", a ajouté le chef du gouvernement. "Ne doutez pas de notre volonté (...) de voir revenir l'activité du service public ferroviaire dans les toutes prochaines semaines et si possible dans les tout prochains jours, à la normale", a-t-il dit. Le transport ferroviaire sera, a-t-il aussi souligné, une priorité du gouvernement "dans le cadre de la transition écologique." (Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.