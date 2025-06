Cancers de la peau: une campagne de prévention appelle à ne pas griller comme "des saucisses"

La Ligue contre le cancer lance une campagne de prévention appelant à ne pas "griller" sa peau au soleil cet été ( AFP / Pau BARRENA )

Comme "on n'est pas des saucisses", la Ligue contre le cancer lance lundi une campagne de prévention appelant à ne pas "griller" sa peau au soleil cet été, sachant que huit cancers de la peau sur dix sont dus aux rayons ultraviolets.

"Griller au soleil, c'est 80.000 cancers de la peau et 2.000 décès par an. On n'est pas des saucisses", souligne la Ligue contre le cancer, en rappelant que les cancers de la peau font partie des "40% de cancers évitables car un changement de comportement permettrait d’en limiter l’incidence".

Chaque année, en France, de 141.200 à 243.500 cancers de la peau sont diagnostiqués, dont 112.960 à 194.800 provoqués par une exposition excessive aux UV, selon Santé publique France.

Le nombre de mélanomes (cancers de la peau les plus agressifs) a été quadruplé depuis 1990. Cette hausse s'explique "en partie par le vieillissement de la population, mais aussi par l'augmentation des pratiques à risque, comme des expositions au soleil plus fréquentes ou la mode du bronzage artificiel", comme les cabines UV, note la Ligue dans un communiqué.

Pour "marquer les esprits", l'organisation mise sur "un slogan qui surprend" pour sa campagne, déclinée en film d'animation et diffusée notamment en pharmacies du 16 au 30 juin.

"Sous le soleil ou les nuages, on se protège", exhorte la Ligue.

Il est conseillé d'éviter de s'exposer entre 12H00 et 16H00 en métropole ou entre 10H00 et 14H00 en Outre-mer, de porter des vêtements avec un tissage serré ou traités anti-UV, des lunettes de soleil avec une norme CE3 ou CE4 et un chapeau à bords larges, d'appliquer de la crème solaire avec un indice de protection élevé, 20 minutes avant une exposition, toutes les deux heures et après chaque baignade, même par temps nuageux.

Les Français sont aussi appelés à "fuir les cabines de bronzage", qui surexposent à des UV reconnus cancérogènes sans que le bronzage artificiel ne protège la peau du soleil.

Comme des inégalités sociales peuvent pénaliser la prévention, la Ligue contre le cancer déploie parallèlement des actions vers "les plus vulnérables".

Des produits de protection solaire seront ainsi distribués gratuitement dans les Côtes-d'Armor à des personnes précaires, en association avec Les Restos du Coeur, ou sur trois plages de La Rochelle via des distributeurs.

Des actions de sensibilisation sont aussi destinées à des gens du voyage, des habitants d'un quartier prioritaire, des jeunes de centres de loisirs ou de clubs de football.