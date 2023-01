Canada : les étrangers interdits d'acheter des logements jusqu'en 2025

Cette mesure était l'une des promesses de campagne de Justin Trudeau lors de la campagne électorale de 2021.

Justin Trudeau avait porté la mesure en 2021 ( AFP / Dave Chan )

Aux grands maux les grands remèdes? Face à la pénurie de maisons et appartements disponibles à la vente au Canada, les étrangers n'ont plus le droit d'acheter de logements dans le pays à compter du 1er janvier 2023 et pour les deux prochaines années.

La mesure comporte toutefois des exceptions, prévues pour les réfugiés ou les résidents permanents. La loi ne s'applique en outre qu'aux résidences en ville et pas aux structures touristiques, comme les chalets d'été.

Cette mesure avait été proposée par le Premier ministre Justin Trudeau lors de la campagne électorale de 2021. Son parti libéral avait déploré que des investisseurs étrangers tirent les prix vers le haut, compliquant l'accès des Canadiens à la propriété. Elle été adoptée au printemps.

Vraiment efficace?

Le marché immobilier a toutefois ralenti récemment sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt décidée par la Banque centrale pour juguler l'inflation. Selon l'association des agents immobiliers, le prix moyen d'une maison s'établissait à 630.000 dollars canadiens (465.000 dollars américains, 435.000 euros) le mois dernier, contre 800.000 il y a un an.

Certains experts doutent que la mesure soit efficace, car les étrangers représentent moins de 5% des propriétaires de logements au Canada, selon l'agence nationale des statistiques. Ils estiment qu'il vaudrait mieux accélérer la construction de logements neufs.