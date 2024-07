Bukayo Saka : « Nous voulons changer nos vies »

Tout est pardonné.

Bukayo Saka avait dû porter une partie du lourd fardeau de la défaite en finale de l’Euro 2020 à cause de son tir au but manqué. Le jeune ailier n’a cependant pas tremblé au moment de se présenter face à Yann Sommer ce samedi alors que l’Angleterre visait une place dans le dernier carré. « Tu peux échouer une fois, mais tu as le choix de te remettre dans cette position et je suis un gars qui va se mettre dans cette position. J’ai cru en moi et quand le ballon a touché le filet, j’étais un homme heureux » , a-t-il confié après la qualification des siens (1-1, 5-3 TAB).…

QB pour SOFOOT.com