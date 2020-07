Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles prévoit une aggravation de la récession dans la zone euro en 2020 Reuters • 07/07/2020 à 11:30









BRUXELLES PRÉVOIT UNE AGGRAVATION DE LA RÉCESSION DANS LA ZONE EURO EN 2020 par Philip Blenkinsop BRUXELLES (Reuters) - L'économie des Etats membres de la zone euro s'enfoncera davantage dans la récession cette année et rebondira moins que prévu l'an prochain, selon de nouvelles prévisions publiées mardi par la Commission européenne. L'exécutif européen s'attend cette année à une contraction record de 8,7% du produit intérieur brut (PIB) des 19 pays partageant l'euro, avant un rebond de 6,1% en 2021. En mai, ses prévisions étaient respectivement de -7,7% et +6,3%. La Commission dit avoir corrigé ses perspectives de croissance en raison d'une levée moins rapide que prévu des mesures de confinement mises en place pour enrayer l'épidémie due au nouveau coronavirus. "L'impact économique du confinement est plus fort que ce que nous avions initialement prévu. Nous sommes loin d'être tirés d'affaire et devons faire face à nombreux risques, y compris une nouvelle vague majeure d'infections", souligne Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission, cité dans un communiqué. L'institution européenne a revu en nette baisse ses prévisions pour la France, l'Italie et l'Espagne, les trois pays de la zone euro les plus durement touchés par la pandémie, où la contraction du PIB devrait dépasser 10% cette année. En Allemagne, pays relativement épargnée par la pandémie, la contraction attendue cette année est passée de -6,5% à -6,3%. La reprise attendue en 2021 dans la première économie d'Europe sera en revanche moins vigoureuse que dans l'estimation précédente. Les nouvelles prévisions de la Commission ont été établies dans l'hypothèse d'une absence de résurgence de l'épidémie. "Au niveau mondial, le taux toujours croissant de contaminations, en particulier aux Etats-Unis et dans les pays émergents, a détérioré les perspectives de croissance mondiale et devrait avoir un impact sur l'économie européenne", écrit la Commission dans son rapport. Elle estime par ailleurs qu'une absence d'accord dans les négociations post-Brexit entre la Grande-Bretagne et l'UE constitue l'un des principaux risques pour l'économie européenne. (version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.