BRIDGESTONE A DÉCIDÉ DE FERMER SON SITE DE BÉTHUNE, ANNONCE PANNIER-RUNACHER PARIS (Reuters) - Le manufacturier de pneus Bridgestone a décidé de fermer son site de Béthune (Pas-de-Calais), a annoncé jeudi la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. "Bridgestone a fermé la porte, Bridgestone quitte le site de Béthune mais nous nous serons là au côté des salariés pour trouver les meilleures solutions possibles", a déclaré la ministre à l'issue d'une nouvelle réunion de travail sur place avec des représentants de la direction, des syndicats et des élus locaux. Le groupe japonais a annoncé en septembre la fermeture du site, qui emploie 843 salariés. Le gouvernement et les élus locaux ont tenté de monter un plan alternatif. (Gwénaëlle Barzic,; édité par Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

