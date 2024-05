Brest termine sur le podium, Lyon sera européen et Lorient file en Ligue 2

Au terme d'une soirée riche en rebondissements, Brest termine sur le podium et jouera la Ligue des champions grâce à son large succès à Toulouse (0-3) conjugué au nul de Lille face à Nice (2-2). L'OL finit sixième devant Lens et sera européen quoi qu'il arrive tandis qu'en bas, Lorient file en Ligue 2 malgré son carton face à Clermont (5-0).

À chaque fois qu’elle arrive, cette ultime soirée de Ligue 1 rappelle pourquoi le public a été au rendez-vous en automne, en hiver, lorsqu’il pleuvait, lorsque les purges s’enchaînaient ou même quand le PSG avait plié le championnat à trois mois du terme. Quand il y a de l’enjeu en haut, en bas, ce dernier rendez-vous hexagonal donne envie d’aimer le football comme trop rarement, et son final n’a pas déçu. Derrière Paris, vainqueur à Metz (0-2) sans ses vacanciers Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, et Monaco qui a balayé Nantes (4-0), c’est Brest qui a terminé en boulet de canon en pulvérisant Toulouse au Stadium (3-0). Un bonbon de Mahdi Camara, un coup franc direct de Jordan Amavi pour sa première titularisation de sa saison et un dernier pour la route de Kenny Lala : le Stade Brestois jouera la Ligue des champions, c’est historique. Une soirée d’anthologie permise aussi par le nouvel accroc du LOSC, pourtant troisième au coup d’envoi de cette 34 e journée, qui avait était sur cette ultime marche jusqu’à la 93 e minute et un coup de tête gagnant de Jordan Lotomba (2-2) qui a terminé entre les jambes de Vito Mannone. Au coup de sifflet final, l’immense désillusion des Lillois tranchait avec la joie infinie des Brestois : une fois encore, Lille a raté son finish.

Il faut croire que la loose nordiste était contagieuse, puisque le RC Lens n’a pas su non plus conserver sa sixième place en concédant le nul face à la jeunesse portée par Othmane Maamma et Lucas Mincarelli du Montpellier Hérault Sport Club (2-2). Doublé par qui ? Mais par l’OL, bien sûr ! Au bout du temps additionnel, face à une formation strasbourgeoise accrocheuse qui a même raté un penalty, Lyon a pu se reposer sur un doublé d’Alexandre Lacazette pour doubler au finish les Sang et Or (2-1).…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com