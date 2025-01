Brest subit la loi du Shakhtar

Souvent bluffant depuis le début de sa campagne européenne, le Stade brestois est passé à côté de son match, ce mercredi soir, en s'inclinant contre une belle équipe du Shakhtar Donetsk (2-0), à Gelsenkirchen. Les Bretons recevront la semaine prochaine le Real Madrid pour essayer de finir le plus haut possible.

Shakhtar Donetsk 2-0 Brest

Buts : Kevin (18 e ), Sudakov (37 e SP) pour le Shakhtar

Il faut croire que c’est long, quatre mois la tête dans les étoiles. On n’irait pas jusqu’à dire que leur baptême du feu bluffant en Ligue des champions depuis le début de saison positionnait le Stade brestois favori de sa rencontre face au Shakhtar Donetsk, mais c’était le 9 e contre le 28 e et une équipe en forme face à une autre qui n’avait plus joué en compétition depuis le 15 décembre. Pourtant, les Bretons sont passés à côté de leur rendez-vous comme jamais dans cette C1, ce mercredi soir à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, subissant la loi d’une formation ukrainienne plus forte dans beaucoup de domaines (2-0).…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com