Brest, Manchester City, Marco Reus : un week-end de géants

Brest en Ligue des champions, le nouveau sacre de Manchester City, les adieux de Jürgen Klopp à Liverpool et de Marco Reus à Dortmund, le quadruplé d’Alexander Solorth face au Real Madrid : votre résumé des 48 dernières heures sur la planète foot est là. Et il est riche.

Les héros du week-end

Cela ne pouvait finir que comme ça. Au terme d’une saison historique, à laquelle on pourrait greffer une pléiade de qualificatifs positifs, Brest termine troisième de Ligue 1 et disputera à coup sûr la Ligue des champions lors de la saison 2024-2025. Un immense exploit pour la bande d’Eric Roy qui y a cru jusqu’au bout, la preuve avec cet ultime et large succès – le 17 e en 34 journées – sur la pelouse de Toulouse (3-0). Sans Pierre Lees-Melou, sans le meilleur latéral gauche de Ligue 1 Bradley Locko, sans Romain Del Castillo laissé sur le banc au coup d’envoi, les Ty Zefs ont quand même régalé grâce à un enroulé de Mahdi Camara, un coup franc direct de Jordan Amavi et un pion en fin de rencontre de Kenny Lala. Non, vous ne rêvez pas : il y aura potentiellement un Brest-Real Madrid, un Brest-Inter Milan ou un Brest-Manchester City l’an prochain en Bretagne. Chapeau les artistes !

Le couronnement du week-end

De l’autre côté de la Manche, il a fallu attendre l’ultime rendez-vous pour savoir qui de Manchester City ou d’Arsenal serait couronné roi d’Angleterre. Même si les Gunners ont fait le boulot en battant Everton (2-1) et au passage le record de points du club en bouclant cet exercice avec 89 points au compteur, ce sont bien les Citizens de Pep Guardiola qui conservent leur titre pour une quatrième année de suite. D’une régularité dégoûtante, City n’a même pas tellement tremblé face à West Ham (3-1) pour cette dernière, notamment grâce à un doublé de la pépite Phil Foden qui a justifié une nouvelle fois son titre de meilleur joueur de la saison. Un rouleau compresseur. En Italie, l’Inter a enfin pu fêter son Scudetto dans un San Siro qui s’était mis sur son 31 en… concédant le nul face à la Lazio. On a connu mieux comme bouquet final à la maison, mais parfois, il faut faire avec.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com