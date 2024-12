Brest et Lille : leçons d'Europe

Les représentants français sur la scène européenne connaissent des fortunes diverses cette saison : en C3, l'OL maîtrise et Nice déraille ; en C1, le PSG tremble et Monaco souffle le chaud et le froid. Surtout, deux équipes tirent leur épingle du jeu : Brest et Lille, qui offrent du plaisir et une belle leçon.

Il est rassurant, quelque part, de constater que le football français n’est pas suspendu aux performances du PSG pour vibrer sur la scène continentale. Le championnat est de plus en plus invisible, les droits TV ne pèsent pas un milliard d’euros, et la crise structurelle est profonde, mais il existe de belles éclaircies dans le ciel gris cet automne. Si le Paris de Luis Enrique traverse pour l’instant sa campagne européenne sans images ni frissons — si ce n’est celui d’envisager l’élimination dès fin janvier —, ils sont plusieurs à nous rappeler chaque semaine (ou presque) ce que doivent être des matchs de Coupe d’Europe. Des moments un peu hors du temps et d’une saison, des rencontres à part, où les plus riches ont plus de chances de sortir vainqueurs, mais où les autres ont aussi le droit de rêver de bousculer la hiérarchie et d’imprimer un exploit dans la mémoire collective.

On ne peut pas espérer pouvoir battre ce genre d’adversaires qui sont rompus à ces compétitions si on ne met pas cette intensité, cette agressivité qui nous caractérise.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com