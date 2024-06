Brésil: l'inflation s'accélère en mai, à 3,93% sur un an

L'inflation s'est accélérée en mai au Brésil pour atteindre 3,93% sur un an, une hausse des prix attribuée en partie à l'impact des inondations dans le sud du pays, selon les chiffres officiels publiés mardi.

( AFP / EDUARDO MATYSIAK )

Il s'agit de la première hausse après sept reculs consécutifs pour ce taux sur 12 mois, qui était de 3,69% en avril.

Malgré cette accélération, il se situe dans la fourchette — entre 1,5% et 4,5% — visée par la Banque centrale brésilienne.

L'inflation sur un mois, qui était de 0,38% en avril, s'est élevée à 0,46% en mai, au-dessus des prévisions moyennes des analystes consultés par le quotidien économique Valor (0,41%). En mai 2023, les prix avaient augmenté de 0,23%.

"Ce résultat est dû à l'augmentation du prix des aliments", a expliqué l'institut de statistiques IBGE dans un communiqué.

Un des exemples les plus emblématiques est celui de la pomme de terre, qui a vu son prix augmenter de plus de 20% en mai. "Une partie de la production a été affectée par les fortes pluies qui ont atteint l’État du Rio Grande do Sul, qui est une des principales régions productrices", a expliqué André Almeida, responsable des études sur l'inflation à l'IBGE.

L’État méridional du Rio Grande do Sul a été frappé le mois dernier par des inondations historiques qui ont fait plus de 170 morts et causé d'immenses dégâts matériels, dévastant notamment des champs à perte de vue dans cette importante région agricole.

Les analystes et les institutions financières consultés pour l'enquête hebdomadaire Focus de la Banque centrale tablent sur une inflation à 3,9% en 2024.

L'accélération de l'inflation en mai pourrait inciter à nouveau le comité monétaire de la Banque centrale (Copom) à la prudence au moment de fixer son principal taux directeur. Le mois dernier, il a été abaissé de 0,25 point, à 10,50%, après six réductions de suite de 0,5 point. La prochaine réunion du Copom est prévue la semaine prochaine.