Boualem Sansal condamné en appel: "une douche froide", selon Kamel Daoud

Kamel Daoud, lors d'une conférence de presse à Paris, le 11 décembre 2024 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le Prix Goncourt 2024 Kamel Daoud a évoqué l'effet d'"une douche froide" jeudi, deux jours après la condamnation en appel à cinq ans de prison ferme de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, déjà incarcéré depuis sept mois en Algérie.

"Je garde espoir, comme tout le monde, et j'espère vraiment me tromper, j'espère vraiment me tromper et le revoir ici en France, libre et en bonne santé mais, ce matin, c'est quand même une douche froide", a déclaré M. Daoud, lui aussi franco-algérien, à la radio France Inter.

Mardi, la cour d'appel d'Alger a confirmé la peine de prison infligée en première instance à Boualem Sansal, 80 ans et atteint d'un cancer, reconnu coupable d'"atteinte à l'unité nationale" pour avoir déclaré que l'Algérie avait hérité, sous la colonisation française, de territoires appartenant jusque-là au Maroc.

La France, qui réclame depuis des mois sa libération, a "regretté" cette condamnation et espère désormais une grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

"Ce matin, en lisant la Une des principaux journaux algériens, c'est une douche froide", a détaillé Kamel Daoud. "C'est le même titre qui a été publié par pratiquement tous les journaux avec la même question : +de quoi se mêle la France?"

"Quand on a le même titre sur les mêmes Unes le même jour, ça veut dire que l'instruction est venue d'en haut et ça n'augure pas de quelque chose de bon", a-t-il poursuivi, dénonçant par ailleurs le "procès d'intention" intenté, selon lui, à Boualem Sansal en France où certains l'accusent d'être d'extrême droite.

"Ça, c'est douloureux, ça en dit beaucoup sur l'Algérie, ça en dit beaucoup aussi sur la France", a-t-il commenté.

Visé lui-même par deux mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie, une plainte et une assignation en France, Kamel Daoud a redit son sentiment d'être "harcelé" en raison de ses critiques contre les autorités de son pays natal.

L'Algérienne Saâda Arbane l'attaque pour violation de la vie privée dans son dernier roman "Houris", accusation que l'auteur rejette. Mme Arbane, qui est une ancienne patiente de l'épouse psychiatre de l'auteur, a, comme l'héroïne du livre, survécu à un massacre pendant la décennie noire de guerre civile en Algérie.

"Ceux qui me pourchassent et me persécutent aujourd'hui, ce n'est pas la démocratie norvégienne, c'est la dictature algérienne et donc ça devrait rester en tête de ceux-là mêmes qui viennent faire les procès des écrivains algériens", a-t-il estimé.