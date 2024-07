Bonus écologique : la liste des voitures éligibles mise à jour

À compter du 17 juillet, 50 nouvelles versions de véhicules ouvriront droit au bonus écologique.

Les acquéreurs de voitures « propres » vont avoir un peu plus de choix. Le ministère de la Transition écologique et des territoires vient en effet de mettre à jour la liste des véhicules particuliers éligibles au bonus (initialement fixée par un arrêté du 14 décembre 2023 ).

Concrètement, une cinquantaine de modèles viennent grossir les rangs des voitures ouvrant droit à une aide. Cet élargissement concerne les marques Abarth (500), BMW (Série 4), Cupra (Born), Fiat (500), Ford, Renault (Mégane) et Volkswagen (ID.3). Il est aussi à noter qu'un modèle de Volkswagen ID.7 Pro 210 kw sort de la liste amendée par l'arrêté publié ce jour .

4.000 euros au maximum

Désormais, le bonus est réservé aux véhicules neufs électriques ou à l'hydrogène ne dépassant 2,4 tonnes et ne valant pas plus de 47.000 euros TTC. Le véhicule doit en outre ne pas être cédé avant un an et 6000 km et doit obtenir un score environnemental minimal (basé sur son empreinte carbone).

Les bénéficiaires doivent aussi respecter certaines conditions. Le bonus correspond à 27% du prix TTC du véhicule mais avec un plafond. Ce dernier est de 7.000 euros pour les ménages ayant moins de 15.400 euros de revenus fiscal de référence par part fiscale.

Au-dessus de ce seuil, l'aide maximale passe à 4.000 euros. Enfin, il n'est possible de bénéficier du bonus qu'une fois tous les trois ans pour une même catégorie de véhicule.

Olivier Decarre