Boeing 737 MAX : le trou d'air qui n'en finit pas

2020 sera-t-elle l'année du retour dans le ciel du Boeing 737 MAX ? C'est de moins en moins vraisemblable. Chaque semaine apporte son lot de nouveaux obstacles. L'avion est cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de deux accidents, en octobre 2018 et mars 2019, qui ont fait 346 morts au total. Et l'homologation du nouveau système anti-décrochage MCAS de Boeing, dont un dysfonctionnement serait à l'origine des crashs, prend beaucoup de retard.La dernière péripétie en date résulte d'un changement de doctrine de l'avionneur concernant la formation des pilotes. En effet, après des tests réalisés le mois dernier par des pilotes de ligne de United, Aeromexico, American Airlines et Southwest ? des compagnies clientes déjà livrées de 737 MAX ?, Boeing va recommander aux navigants de suivre des séances de simulateurs pour se former sur la nouvelle version du logiciel MCAS.Lire aussi Boeing 737 MAX : une catastrophe industrielle inéditeVolte-faceJusqu'à maintenant, Boeing préconisait une courte formation aux différences entre le 737 NG, la version précédente, et le MAX, accessible sur tablette (iPad, etc.). Cela avait même été un argument de vente du MAX : « deux jours ou moins de formation », sans simulateur de vol, pour un pilote déjà qualifié NG. SouthWest, la low cost américaine, plus gros client du 737 MAX, avait même convenu avec Boeing une réduction de prix d'un million de dollars par avion si une qualification...