Bleus : quelles pistes pour retrouver l'efficacité devant le but ?

Un but contre son camp, un autre sur penalty et aucun marqué dans le jeu... Les Bleus sont en panne d'efficacité depuis le début de l'Euro, et cela ne peut pas être un accident quand ça arrive quatre fois de suite. Comment y remédier face à la Belgique, lundi ?

→ Nouveau système pour une nouvelle efficacité ?

En Allemagne, Didier Deschamps continue de chercher la bonne recette pour mettre en valeur ses meilleurs ingrédients offensifs. Face à la Belgique, le sélectionneur pourrait opter pour un troisième système en quatre matchs, selon les informations de L’Equipe : le fameux 4-4-2 losange. Un schéma idoine pour mettre ses joueurs à leurs meilleurs postes, notamment les attaquants, en panne d’efficacité depuis le début du tournoi. Ainsi, Antoine Griezmann pourrait se caler dans une position axiale derrière un duo Marcus Thuram-Kylian Mbappé. Le premier a particulièrement brillé à l’Inter en se retrouvant associé à Lautaro Martinez. La Dèche le sait sûrement, les trois cités sortent de saisons prolifiques avec leurs clubs respectifs (24 buts, 8 passes décisives pour Griezmann ; 15 buts, 14 passes décisives pour Thuram ; 44 buts, 10 passes décisives pour Mbappé). Tant pis pour Ousmane Dembélé, qui serait la principale victime de ce remaniement et qui n’est pas vraiment connu pour être clinique dans les derniers mètres.

→ La question du positionnement de Mbappé

Ce basculement pourrait régler la problématique créée par le positionnement de Kylian Mbappé depuis le début du tournoi. Si le capitaine des Bleus reste indispensable (les 7 dernières rencontres sans qu’il soit dans le onze n’ont accouché d’aucun succès), il n’a pas encore réussi à trouver sa place. Il a fallu que Thuram multiplie les efforts pour le collectif face à l’Autriche pour laisser Mbappé plus libre, ce qui ne l’a pas aidé à se retrouver dans la surface. Un souci encore plus flagrant contre la Pologne, l’ex-Parisien délaissant très souvent l’axe pour camper sur le côté gauche où était aligné Bradley Barcola. Cela n’a pas empêché l’homme masqué de cadrer à cinq reprises (pour un but sur penalty) et de profiter d’une bonne connexion avec le double B, sans que ça ne règle le problème d’efficacité des Français.…

Par Clément Gavard, entre Paderborn et Düsseldorf pour SOFOOT.com