information fournie par So Foot • 27/06/2024 à 16:30

Blessé depuis un an et demi, Deulofeu quitte l'Udinese... mais reste au club

Blessé depuis un an et demi, Deulofeu quitte l'Udinese... mais reste au club

À jamais un crack de la Masia, comme Bojan Krkić et Martín Montoya.

Aucun match cette saison, seize en Serie A la saison dernière : la carrière de Gerard Deulofeu, 30 ans et joueur de l’Udinese depuis 2020, est à l’arrêt depuis son opération du genou. « Je ne ferai pas partie de l’équipe de l’Udinese au début de la saison 2024-2025 , a expliqué l’ailier espagnol sur Instagram . C’est une décision consensuelle que nous avons prise avec le club afin de continuer à me consacrer à mon rétablissement de la meilleure façon possible. » …

UL pour SOFOOT.com