Bio C'Bon: le procès de deux ex-dirigeants pour pratiques commerciales trompeuses renvoyé

Le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé mardi au 6 mai 2026 le procès de deux ex-cadres de l'enseigne Bio C'Bon, Thierry Chouraqui et Jean-Bernard Brissaud, poursuivis pour pratiques commerciales frauduleuses.

La demande de renvoi a été formulée au premier jour d'audience par l'avocat d'un des prévenus mais aussi par le ministère public, en raison de problèmes de procédure.

Dans la salle, plusieurs dizaines de personnes, victimes des placements à risque étaient présentes pour assister au procès qui devait se tenir jusqu'au 28 mai.

Thierry Chouraqui et Jean-Bernard Brissaud, respectivement ancien dirigeant et fondateur de la chaîne de magasins Bio C'Bon, sont accusés d'avoir trompé des milliers de petits investisseurs en leur vendant des produits financiers risqués, pour un préjudice estimé à environ 400 millions d'euros.

Ces produits, "Immo Capital Builder System" et "Bio C'Bon builder", devaient permettre de contribuer au développement de l'activité commerciale de Bio C'Bon, ou à acquérir des locaux commerciaux. La somme investie était assortie d'une promesse de retrouver ses fonds à terme et d'intérêts garantis, mais le risque financier était bien plus important que ne le pensaient beaucoup d'investisseurs.

Plusieurs milliers de personnes avaient souscrit à ces produits financiers.

Il est également reproché aux deux mis en cause d'avoir omis "sciemment" de signaler aux partenaires et investisseurs la présence de Jean-Bernard Brissaud au capital en "usant d'un nom d'emprunt", faussant possiblement leur perception. L'homme d'affaires avait en effet dirigé auparavant l'enseigne Nasa Electronique, disparue après une faillite retentissante dans les années 1980.

La situation économique de Bio C'Bon, tendue en 2019 et 2020, avait provoqué un vent de panique chez les investisseurs demandant à se faire rembourser, infructueusement dans la majeure partie des cas.

Les magasins Bio C'Bon ont par la suite été rachetés par le géant de la distribution Carrefour en novembre 2020.