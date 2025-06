Benfica-Chelsea arrêté à quelques minutes du terme suite à un nouvel orage

Une fâcheuse habitude.

Joué du côté de Charlotte, le huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre Benfica et Chelsea n’a pu aller à son terme . Alors que les Blues n’étaient plus qu’à une poignée de minutes des quarts de finale grâce à un but de Reece James, la menace d’un nouvel orage a conduit l’arbitre à interrompre la partie, tandis que l’ensemble du public quittait les tribunes . Les deux équipes vont devoir observer au minimum une demi-heure d’interruption avant de pouvoir espérer disputer la dizaine de minutes restantes. Un délai prévu par le règlement de la FIFA pour assurer la sécurité des spectateurs et des acteurs, lequel prévoit qu’une rencontre est interrompue si un éclair est observé dans un rayon de 16 kilomètres autour du stade.…

TB pour SOFOOT.com