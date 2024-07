Bellingham explique son geste obscène

Pas le plus beau geste de Jude Bellingham de la soirée.

S’il a été le héros de l’Angleterre en inscrivant le but de l’égalisation (et quel but) face à la Slovaquie au bout du temps additionnel, Jude Bellingham s’est également fait remarquer ce dimanche soir par un geste obscène, filmé depuis les tribunes au moment de son but. Sur les réseaux sociaux où la vidéo a été largement diffusée, il est reproché numéro 10 des Three Lions d’avoir adressé ce geste directement au banc slovaque. Ni une ni deux, il s’est empressé de se connecter à son compte X pour s’expliquer afin d’éviter un plus gros bad buzz. « C’était une blague privée envers des amis proches présents au match. Que du respect pour la manière dont la Slovaquie a joué ce soir » , a-t-il tweeté pour démentir et exprimer son agacement.…

LL pour SOFOOT.com