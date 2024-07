Belgique 2018, tu nous manques

Auteur d'une prestation insipide face à l'équipe de France en huitièmes de finale de cet Euro 2024 (1-0), la Belgique, logiquement éliminée par la bande à Didier Deschamps, est à des années-lumière de son niveau d'antan, mais surtout de ses valeurs. Au point qu'aujourd'hui, il est bien difficile de trouver sur quoi les chambrer.

« C’est une grande déception. Nous avions beaucoup confiance en ce match. Si vous regardez bien, nous n’avons pas pris beaucoup de risques et nous avons contrôlé beaucoup de situations. » Voilà le (triste) constat dressé par Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique, après l’élimination des siens face à l’équipe de France à Düsseldorf lundi, en huitièmes de finale de l’Euro 2024 (1-0). Le manque de prise de risques, ou plus largement d’initiatives, des Diables rouges c’est justement ce qui a rendu cette rencontre tout sauf passionnante. Ce duel entre voisins, attendu par tous, n’a pas du tout été à la hauteur du France-Belgique de la Coupe du monde 2018. Et c’est bien dommage.

Jeunes pousses trop tendres et cadres fantomatiques

Depuis la fin de l’ère Roberto Martinez en 2022, et même un peu avant, la Belgique fait face à son déclin. La génération dorée n’a rien gagné, laissant encore la médaille d’or des Jeux olympiques 1920 bien seule dans l’armoire à trophées, et les génies du passé, dont les plus dignes représentants sont assurément Eden Hazard, Vincent Kompany ou encore Marouane Fellaini (oui, oui) ont pris leur retraite internationale. Les résultats, eux, sont en berne. Et c’est peu de le dire. Depuis l’échec face aux Bleus en 2018, soit le moment où les Diables rouges semblaient au sommet de leur art, et le quarts de finale de l’Euro 2021, perdu face aux futurs vainqueurs, l’Italie, les Belges ne sont pas parvenus à sortir de la phase de poule de la Coupe du monde 2022, avant d’échouer face à la France, en 8 es de finale de cet Euro 2024, sans jamais rien tenter, à l’image d’un Arthur Theate tétanisé à l’idée de prendre une décision ou de jouer vers l’avant. Mais il serait un peu trop facile de tout mettre sur le dos de la nouvelle génération, représentée par Loïs Openda, Jérémy Doku, Amadou Onana ou encore Charles De Ketelaere.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com