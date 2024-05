information fournie par So Foot • 09/05/2024 à 09:44

Bayern : les illusions perdues

Le Real Madrid a validé son ticket pour Wembley en crucifiant le Bayern Munich dans les derniers instants de la demi-finale retour de la Ligue des champions (2-1). Alors que les Merengues disputeront leur 18e finale de C1 face à Dormtund, les Bavarois officialisent leur première saison blanche depuis 2011-2012.

Au terme d’une nouvelle soirée irrationnelle au Santiago-Bernabéu lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions, le Bayern Munich a pris la porte et laissé le Real Madrid valider son ticket pour Wembley (2-1), où les Merengues affronteront Dortmund le 1 er juin prochain pour tenter de décrocher la 15 e coupe aux grandes oreilles de leur histoire. Un scénario cruel pour les hommes de Thomas Tuchel, qui crient à l’injustice et voient leur ultime espoir de titre cette saison s’évaporer.

« C’est un désastre absolu »

En mystifiant Antonio Rüdiger avant de tromper Andriy Lunin d’une somptueuse frappe croisée à la 68 e minute, Alphonso Davies pensait offrir au Bayern une finale de Ligue des champions pour la première fois depuis 2020. Mais c’était bien mal connaître le Real Madrid de Carlo Ancelotti et ses ressources mystiques. Les dieux du foot en ont décidé autrement et le joker Joselu a claqué un doublé en trois minutes, anéantissant les derniers espoirs des Munichois, sonnés. Pour la première fois depuis la saison 2011-2012, le Rekordmeister ne remportera pas le moindre trophée. Pour les Allemands, c’est surtout la faute de l’arbitrage, qui a refusé un but au bout du temps additionnel à Matthijs de Ligt.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com