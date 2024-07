BASF plombé par les prix bas au deuxième trimestre

Le géant allemand de la chimie BASF a fait état vendredi d'un bénéfice net et d'un chiffre d'affaires en forte baisse, particulièrement plombé par des prix plus bas et de mauvaises performances sur ses marchés clés chinois et américain.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Entre mars et mai, le résultat net part du groupe a atteint 470 millions d'euros, en baisse de 15,4% par rapport à la même période l'an dernier, selon un communiqué de presse publié vendredi.

Le chiffre d'affaires a chuté de 6,9% sur un an, à 16,1 milliards d'euros.

"La baisse des prix dans toutes les activités (...) a été le principal moteur de cette évolution", a déploré le groupe dans son communiqué.

Le prix de nombreux produits chimiques ont chuté ces deniers mois, sur fond de faible demande en raison du marasme pour l'industrie sur plusieurs marchés mondiaux.

L'entreprise a aussi fait état d'une baisse des ventes sur plusieurs de ses marchés clé, avec une chute de 5,3 % en Chine et de 11,0% en Amérique du Nord, qui ont pesé sur le résultat final, selon le communiqué.

Enfin, des "effets de change négatifs" ont eu un impact négatif sur tous les secteurs.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de la filière agrochimique du groupe a plongé de 13,2%, tandis que la division spécialisée dans le revêtement industriel, particulièrement touchée par les baisses de prix, a vu ses ventes plonger de 23,4 %.

La division chimique classique a connu une hausse de son chiffre d'affaires de 6,0% qui ne permet pas de compenser.

Malgré ces déboires, le groupe a décidé de conserver ses prévisions de résultats pour l'année en cours.

BASF connaît une profonde crise depuis plusieurs années, déclenchée par la guerre en Ukraine qui a interrompu les livraisons de gaz russe bon marché qui alimentaient l'industrie chimique allemande.

Les prix du gaz ont certes fortement baissé depuis leur pic de 2022. Mais ils restent nettement plus importants que leur moyenne des années 2010, et fragilisent la compétitivité de l'Allemagne.

BASF a dévoilé ces derniers mois plusieurs plans de restructuration, assortis de milliers de suppressions de postes notamment sur son site historique de Ludwigshafen (ouest).

Ces plans, qui visent au total 2,1 milliards d'euros d'économies par an d'ici la fin de l'année 2026, "sont en bonne route pour atteindre leurs objectifs", a déclaré vendredi le directeur financier du groupe, Dirk Elvermann.