Barcola : « Quand on est en forme comme ça, personne ne peut nous arrêter »

Du calme, ce n’était que l’Inter Miami.

Lors de la victoire contre l’Inter Miami (4-0), Bradley Barcola a disputé son 100 e match avec le Paris Saint-Germain . Une rencontre lors de laquelle le PSG a roulé sur l’équipe floridienne notamment en première période. Et même si ce n’était que l’Inter Miami en face, l’ancien lyonnais s’est légèrement enflammé au micro de DAZN après le match : « On avait un peu de fatigue mais on a pu se reposer un peu, et là on était bien frais. Quand on est en forme comme ça, personne ne peut nous arrêter ».…

SO pour SOFOOT.com