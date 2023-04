Baisse des prix de l'immobilier : "Il était temps que le marché s'ajuste", estime le président de Century 21 France

Charles Marinakis confirme le "retournement de marché" opéré au cours de 2022, après plusieurs années de hausse.

(illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

"Les prix baissent mais faut-il y voir quelque chose de dramatique?". Le président de Century 21 France a relativisé la tendance baissière sur le marché de l'immobilier, observée depuis l'an dernier et qui se confirme en 2023.

Les prix de l'immobilier commencent à baisser dans les grandes villes et même nationalement selon certains réseaux d'agences, du fait de prêts nettement moins accessibles. "Il n'y a pas de doute. Le revirement de marché a été observé depuis l'été 2022. Il s'est matérialisé sur la fin de 2022 et 2023 et fait pas exception à la règle", a indiqué Charles Marinakis, à l'antenne de franceinfo , lundi 24 avril.

"Les prix baissent mais faut-il y voir quelque chose de dramatique? Pas forcément. Quand on sait que ça a augmenté de 30% entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, il était temps que le marché s'ajuste", a t-il estimé.

Dans les grandes métropoles, Marseille et Nice font de la résistance

Selon le baromètre de Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), qui prend en compte les données de ses adhérents, mais aussi celles des portails en ligne, les prix de vente au mètre carré dans l'ancien ont augmenté de 4,5% par rapport au premier trimestre 2022. Mais pour plusieurs réseaux, les prix au mètre carré ont tout bonnement commencé à reculer au niveau national, de 1% au premier trimestre selon Orpi et Laforêt.

Ils ont surtout baissé dans les grandes métropoles: huit des dix plus grandes villes françaises, selon Orpi, affichent des prix en baisse, Marseille et Nice étant les exceptions.