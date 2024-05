Avant la nouvelle ligue pro, les conditions catastrophiques de certains clubs de D1 Arkema

Elle a intérêt à être efficace, cette LFFP.

Dans un article paru aujourd’hui dans les colonnes de l’Équipe , certaines actrices du monde du foot féminin professionnel français ont accepté de se pencher sur leurs conditions de vie et d’entraînement. Les joueuses du Havre dénoncent par exemple un manque d’infrastructures par rapport à leur investissement personnel. « Quand on s’entraîne le samedi matin, qu’on doit venir à 7 heures parce qu’à 9 heures il y a un match de district sur les installations… Ce n’est pas du tout pour accabler le club, mais on se dit que c’est notre métier et qu’on est obligées d’interrompre notre séance car il y a des gars qui arrivent bourrés pour jouer un match », témoigne Romane Enguehard. Si l’an prochain, les Normandes bénéficieront d’infrastructures presque entièrement dédiées, leur réalité interroge. Comme à Fleury, où le terrain en herbe réservé aux féminines n’est pas un gage de qualité, même si des changements sont prévus pour la saison prochaine. « Il n’est pas bien conçu, il a des bosses , s’est insurgé Léa Le Garrec. Q uand il pleut, on ne peut même pas s’entraîner dessus à cause des flaques. » …

JF pour SOFOOT.com