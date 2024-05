Auxerre en Ligue 1, Angers prend l’ascendant sur Saint-Étienne

L'avant-dernier multiplex de la saison en Ligue 2 a livré son verdict : l'AJ Auxerre retrouve la Ligue 1 un an après, à la faveur de son nul à Amiens. Saint-Étienne, qui s'est fait piéger sur la fin par Rodez, devra s'en remettre à un faux pas d'Angers, vainqueur à Annecy, pour éviter les barrages. De son côté, le Paris FC ne faiblit pas.

Quoi de mieux qu’un multiplex à couteaux tirés en Ligue 2, un vendredi soir, au mois de mai ?

En déplacement à Amiens, l’AJ Auxerre n’avait besoin que d’un match nul pour assurer sa remontée en Ligue 1 illico, un an après l’avoir quittée, ainsi qu’être officiellement sacré champion du purgatoire. Banco : pas de but entre les Picards et les Icaunais dans une rencontre verrouillée (0-0) , au cours de laquelle Donovan Léon a sorti le penalty de la libération, à un quart d’heure de la fin. Pour la gloire de Guy Roux ! À égalité parfaite avec Angers SCO avant le coup d’envoi de cette 37 e et avant-dernière journée de l’antichambre, l’AS Saint-Étienne n’avait pas match gagné d’office dans son Chaudron face à Rodez, surprise de la saison et à la lutte pour les play-offs d’accession à l’élite. Malgré les quelques opportunités ruthénoises dans le premier acte, les Verts ont piqué par Ibrahim Sissoko, à l’issue d’un cafouillage sur corner. Seulement voilà, le RAF n’a ni la réputation de lâcher ni l’envie de finir plus tôt que prévu sa saison historique, alors Lorenzo Rajot est venu glacer son monde à la 79 e minute (1-1) . Longtemps dans les temps, la bande d’Olivier Dall’Oglio doit désormais placer son destin entre les pieds des joueurs d’Angers pour la seconde place synonyme de montée directe, puisque Loïs Diony a délivré les siens chez le FC Annecy, pourtant toujours aussi accrocheur (1-2) .…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com