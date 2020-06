Aux États-Unis, un jeu vidéo sur ordonnance

À première vue, c'est un jeu vidéo comme les autres. Il s'agit de zigzaguer entre les obstacles et de collecter des points, guidé par des monstres de toutes les couleurs sur des soucoupes volantes dans un paysage de rivière glacée ou de fournaise. Mais EndeavorRX est en fait un jeu conçu pour les enfants de 8 à 12 ans affectés de troubles du déficit de l'attention (TDAH). Et Akili Interactive Labs, son éditeur, vient de recevoir le feu vert de la FDA, l'Agence américaine du médicament, pour le commercialiser comme un traitement thérapeutique. Une grande première !

Près de 4 millions d'enfants américains de 6 à 11 ans souffrent de ces troubles, qui se manifestent par des difficultés de concentration et de l'hyperactivité. EndeavorRX doit être prescrit sur ordonnance par un médecin et Akili recommande que l'enfant y joue vingt-cinq à trente minutes par jour, cinq jours par semaine pendant un mois.

Des effets secondaires bénins

Ce jeu, selon le communiqué de la FDA, « offre une option non médicamenteuse pour améliorer les symptômes associés au TDAH et est un important exemple du domaine croissant de la thérapie numérique », souligne Jeffrey Shuren, l'un des responsables de l'agence publique. Quant aux effets secondaires, ils sont, d'après les chercheurs, relativement bénins. Les plus courants sont la frustration, le mal de tête, le vertige, les réactions émotionnelles et

... Lire la suite sur LePoint.fr