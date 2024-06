Automobile: les ventes d'hybrides continuent à progresser en Europe

Les ventes de modèles hybrides ont continué à progresser en Europe au mois de mai, tandis que toutes les autres motorisations reculent, selon les chiffres publiés jeudi par les constructeurs.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le marché européen a globalement baissé de 3% sur un an, avec de forts reculs en Italie et en Allemagne notamment.

Les voitures à essence (-5,6% sur un an) et diesel (-11,4%) représentent désormais moins de la moitié des ventes sur le continent, selon ces statistiques mensuelles publiées par l'Association des constructeurs d'automobiles (ACEA).

En face, les voitures hybrides (essence et diesel, que l'on ne peut pas brancher sur une borne) continuent leur ascension et atteignent 29,9% des ventes en mai (+16,2%), avec de bonnes ventes en France et en Espagne notamment.

Du côté des voitures électriques, la stagnation se confirme en mai avec un recul de 12% sur un an. Leur part de marché est bloquée à 12,5% en mai, alors qu'elle avait atteint 14,6% sur toute l'année 2023.

Sur les principaux marchés, les ventes d'électriques n'ont progressé qu'en France et en Belgique, et ont continué leur baisse en Allemagne, où les bonus à l'achat ont été supprimés fin 2023.

Les ventes du leader du secteur, Tesla, ont reculé de 10,2% sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2023.

Alors que l'UE a prévu d'interdire la vente de voitures thermiques à l'horizon 2035, les ventes patinent notamment faute de modèles abordables.

Plus de 550.000 voitures électriques ont cependant été vendues de janvier à mai 2024, ce qui représente encore une hausse de 2% par rapport à la même période en 2023, selon l'ACEA.

Les ventes de voitures hybrides rechargeables (que l'on peut brancher) poursuivent leur baisse (-14,7%) et ne représentent plus que 6,5% du marché.

Parmi les groupes automobiles, Volkswagen (+1,6%) résiste à la baisse du marché avec de bonnes ventes chez Skoda ou Cupra, qui compensent la baisse d'Audi.

Le numéro 2 Stellantis recule de 6,9% sur un an, avec une baisse des ventes chez Peugeot et Opel, que ne compense pas la hausse de celles de Citroën.