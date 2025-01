Automobile : les Français hésitent de plus en plus à passer à l'électrique malgré la satisfaction des utilisateurs

Des "électro-sceptiques" aux "électro-enthousiastes", deux études dressent le panorama des perceptions contrastées des automobilistes face à la voiture électrique, dont les ventes ont marqué un coup d'arrêt en 2024.

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Les blocages persistent. Malgré la satisfaction globale des automobilistes ayant troqué la pompe à essence pour le cable, les Français hésitent de plus en plus à passer à la voiture électrique et restent sceptiques face à ses avantages éventuels, selon deux sondages réalisés par les instituts Ifop et CSA.

Près de 22% des Français envisagent d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années, contre 33% en 2021, selon un sondage de l'Ifop commandé par Roole, un club automobile qui propose notamment des assurances. Soixante-dix pour cent considèrent au contraire que ce serait une mauvaise décision. "On pourrait se dire que les Français hésitent face à ce qu’ils ne connaissent pas, mais à tort ou à raison, ils pensent avoir une vision assez claire de l’offre et du produit", souligne Jérôme Fourquet de l'Ifop auprès de l'AFP.

Le bouche à oreille encore "très limité"

Les avis de la majorité sont pourtant très différents de ceux des utilisateurs de voitures électriques, qui en général saluent leur confort de conduite et les économies à l'usage comme à l'entretien qu'elles permettent. Mais "le bouche à oreille est encore très limité", relève M. Fourquet.

Dans les faits, après trois ans de forte progression, les ventes de voitures électriques neuves ont connu un premier ralentissement en France en 2024. Elles ont représenté 16,9% des immatriculations, largement dépassées par l'explosion des modèles hybrides, qui remplacent l'essence. Sur le marché de l'occasion, qui représente trois quarts des achats de voitures, les électriques restent encore rares et chères.

La fin des moteurs thermiques vue comme un point de bascule de l'offre électrique

Le premier frein à l'achat reste d'ailleurs le prix élevé de ces véhicules par rapport à leurs équivalents thermiques (pour 47% des personnes qui ne souhaitent pas acheter d'électrique), selon un autre sondage publié le 15 janvier par l'institut CSA pour la Plateforme automobile.

Après des entretiens plus poussés avec des automobilistes, l'institut a déterminé cinq attitudes face à la voiture électrique: des électro-sceptiques (37%) , qui font preuve d’une certaine méfiance, des "électro-allergiques" (11%) qui la rejettent totalement, des électro-prudents (25%) , confiants et plutôt en faveur de transports doux, des électro-enthousiastes (16%) et 11% de personnes éloignés des problématiques liées à la voiture, qui s’estiment mal informées.

"Tout plaide pour un certain attentisme", souligne Jérôme Fourquet. "La grande majorité de la population n’est pas convaincue ou considère que c’est trop cher", et d'autres attendent de voir l'offre d'électriques évoluer d'ici 2035, date butoir pour la vente des voitures neuves thermiques en Europe. "En l’état, l’hybride apparaît comme la réponse la plus rassurante et crédible", souligne l'institut CSA.

L'enquête de l'Ifop a été réalisée en ligne auprès de 1.002 personnes en décembre 2024, tandis que celle de CSA a interrogé en ligne 3.015 Français à la rentrée 2024, les deux selon la méthode des quotas.