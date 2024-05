information fournie par So Foot • 12/05/2024 à 17:09

Au tour de Keylor Navas de faire ses adieux au PSG

L’adieu discret d’une légende du poste.

À l’instar de Kylian Mbappé, Keylor Navas ne prolongera pas l’aventure parisienne, comme il l’a annoncé lui-même sur Instagram. On ne sait pas encore de quoi le futur du portier sera fait. Avec cinq petits matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, Navas n’était plus dans les plans du PSG et son départ va définitivement acter la place de numéro 2 d’Arnau Tenas dans la hiérarchie.…

JF pour SOFOOT.com