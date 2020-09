Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins 24 migrants ont péri dans un naufrage au large de la Libye, selon l'OIM Reuters • 15/09/2020 à 16:28









GENÈVE (Reuters) - Au moins 24 migrants et réfugiés qui tentaient de gagner l'Europe sont présumés morts en Méditerranée dans le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, a déclaré mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Trois bateaux auraient quitté Zaouïa en Libye dans la nuit de dimanche à lundi. Les garde-côtes libyens ont pu ramener 45 personnes qui se trouvaient à bord de deux bateaux mais le troisième navire avait chaviré, a déclaré la porte-parole de l'OIM Safa Msehli, lors d'une conférence de presse à Genève. "Deux corps ont été retrouvés et très peu de survivants se sont signalés au personnel de l'OIM au point de débarquement la nuit dernière, par conséquent au moins 22 autres ont péri", a-t-elle indiqué. Des centaines de personnes meurent chaque année durant la traversée et au moins 45 migrants et réfugiés africains ont péri en Méditerranée en août, dans ce qui constitue le pire naufrage depuis le début de l'année au large des côtes libyennes. (Emma Farge, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

