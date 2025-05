Au Met museum de New York, un nouvel écrin pour des siècles d'art africain

D'une délicate et expressive figure en argile du XIIIe siècle aux autoportraits du photographe Samuel Fosso, le Metropolitan Museum de New York rouvre samedi sa collection d'arts africains avec l'objectif d'explorer sa "complexité" et de se tourner vers le présent.

Après quatre ans de travaux et un chantier à 70 millions de dollars, la réouverture de l'aile Michael C. Rockefeller intervient sur fond de débats vigoureux sur la représentation des diversités culturelles dans les musées occidentaux et des questions sur le retour des oeuvres dans leurs pays d'origine.

Dans ce contexte, le Met, l'un des plus grands musées au monde, veut saisir "l'opportunité de reconnaître que les oeuvres des artistes de cette partie du monde ont la même valeur que celles des autres grandes traditions" artistiques, explique la conservatrice en charge de l'aile, Alisa LaGamma à l'AFP.

Une sculpture datée du XIIIe siècle et provenant du delta du Niger, dans l'actuel Mali, exposée au Metropolitan Museum de New York, le 28 mai 2025preview of three distinct new gallery suites for the Arts of Africa, the Ancient Americas, and Oceania in the Michael C. Rockefeller Wing at The Met Museum on May 28, 2025 in New York City. The Met's Rockefeller wing will reopen to the public on May 31 after an extensive renovation. ( AFP / ANGELA WEISS )