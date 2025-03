Au Camp des Loges, les jeunes vibrent pour le PSG

Au lendemain de la qualification héroïque du PSG face à Liverpool, un doux parfum d’euphorie flottait ce mercredi dans toute la région parisienne. Reportage au Camp des Loges (Yvelines) où, en ce jour des enfants, les yeux des petits comme des grands brillaient encore de mille feux.

Quelques années en arrière, c’est une horde de caméras et une bonne flopée de supporters qui aurait certainement envahi les alentours du complexe sportif de Saint-Germain-en-Laye, dans l’ouest parisien, afin d’accueillir le retour des héros pour leur décrassage, au lendemain de l’un de ses plus beaux exploits européens du PSG. En ce mercredi 12 mars, le jour d’après, le calme règne le long de l’avenue Kennedy, et pour cause : le groupe professionnel du club de la capitale et son académie de jeunes (de 13 à 19 ans) ont plié les voiles à l’été 2023 pour rejoindre Poissy et son Campus pharaonique, laissant le Camp des Loges aux mains des rugbymen du Stade français. Si le calme est apparent à l’extérieur, c’est pourtant l’effervescence à l’intérieur du complexe multisports, où les entraînements de jeunes battent leur plein ce mercredi, traditionnelle journée des enfants. Terrains de football bien sûr, mais aussi de rugby, hockey-sur-gazon, tennis et padel sont remplis de jeunes sportifs qui, plus qu’à l’ordinaire, n’ont pas hésité aujourd’hui à dégainer leur maillot du club de la capitale, encore galvanisés par l’exploit d’Anfield la veille.

Mardi, tout est permis

Sur les terrains synthétiques de football, où la formation PSG continue son activité pour les équipes de jeunes jusqu’à 11-12 ans, les jeunes U8 répètent leur gammes, vêtus de la tunique rouge et bleu intégrale. Derrière les grillages, pas besoin de trop s’immiscer pour comprendre la nature des discussions des parents. « Apparemment Barcola était hors-jeu », entend-t-on. « Au final, y’a quand même une justice », lui rétorque-t-on, tandis qu’un garçon s’essaye à une célébration « cold » façon Désiré Doué après avoir propulsé le ballon entre deux arbres. Le déroulé du match le plus long de l’histoire du PSG en C1, « ne comptez pas sur les U8 pour vous en parler », nous prévient un papa accoudé à la barrière : « La majorité des petits était couchée depuis longtemps. Le mien par exemple, il n’a vu le résultat qu’à son réveil : je vous raconte pas le smile qu’il avait … »…

Par François Goyet, à Saint-Germain-en-Laye pour SOFOOT.com