Au Barça, le compte n'y est toujours pas

Les Rois mages sont attendus de pied ferme en Espagne, et peut-être à Barcelone plus qu'ailleurs. Encore empêtré dans ses problèmes financiers, le Barça ne peut plus faire jouer Dani Olmo, sa recrue star du mercato estival, à l'heure actuelle. Le club continue donc de bricoler pour traverser les mailles du filet. En espérant un petit miracle.

Qu’il semble loin, le temps où le FC Barcelone explosait le Real Madrid et avançait en sifflotant, l’air guilleret et le pas léger… Les certitudes blaugrana ont volé en éclats en moins de deux mois. Les cinq points pris en sept matchs de Liga ont ramené les hommes d’Hansi Flick sur la terre ferme, et les galères économiques du club ont fini de plomber définitivement l’ambiance. Habitué aux histoires abracadabrantesques ces dernières années, le FC Barcelone est à nouveau rattrapé par ses mauvais comptes. Le nouvel épisode d’une série bien trop longue, avec Joan Laporta et Javier Tebas en haut de l’affiche, et deux victimes collatérales : Dani Olmo et Pau Víctor, qui risquent désormais de passer les six prochains mois sans pouvoir jouer.

Més que un levier

Le club traîne sa gestion financière douteuse comme un boulet depuis plus de deux ans maintenant. Pris dans l’étau, Joan Laporta et son équipe ont multiplié les fameux « leviers économiques » pour éponger une partie des dettes et s’offrir une marge de manœuvre, aussi courte soit-elle, pour renforcer l’effectif. En 2022, le club a ainsi « sacrifié » 49,9% de ses licences et de son merchandising, en plus de 25% de ses droits TV en Liga sur une période de 25 ans, pour récupérer de l’argent frais. Des leviers déterminants pour inscrire les recrues de l’époque, Robert Lewandowski et Raphinha notamment, tout en restant dans les clous relatifs à la masse salariale.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com