Attentat à Damas: les autorités annoncent plusieurs arrestations

Photo diffusée par l'agence de presse officielle syrienne Sana, le 23 juin 2025, d'une opération de sécurité à Damas au lendemain d'un attentat-suicide contre une église orthodoxe ( SANA / - )

Les autorités syriennes ont annoncé lundi avoir arrêté six personnes "impliquées" dans l'attentat-suicide contre une église orthodoxe à Damas, qui a fait au moins 25 morts la veille.

Deux autres personnes "impliquées" ont été tuées, selon cette même source.

Cette annonce intervient quelques heures après que le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh a promis de traduire en justice les personnes liées à cet attentat "odieux", condamné par les Nations unies et nombre de pays, dont les Etats-Unis et la France, et qui a ravivé les inquiétudes des minorités de ce pays.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que "plusieurs criminels impliqués dans l’attaque contre l’église Saint-Elie (avaient) été arrêtés".

Des "ceintures d'explosifs, des mines prêtes à être déclenchées et une moto piégée" ont été saisies "dans une cache lors d’une opération de sécurité ciblant des cellules de l’organisation terroriste Daech (acronyme arabe de l'Etat islamique)" dans la région de Damas, selon le ministère.

"Ces opérations ont donné lieu à des affrontements au cours desquels le chef de la cellule et cinq membres ont été arrêtés, tandis que deux autres ont été tués : l’un était le principal planificateur de l’entrée du kamikaze dans l’église, l’autre préparait également une attaque terroriste dans un quartier de la capitale", a ajouté le ministère.

D’après les autorités, un kamikaze du groupe jihadiste Etat islamique a fait irruption dimanche dans l’église Saint-Élie du quartier de Dwelaa, a tiré sur les fidèles, avant d'activer sa ceinture d'explosifs.

Le groupe État islamique (EI) n’a pas revendiqué l’attentat contre l’église orthodoxe.

- "Crime odieux" -

"Nous travaillerons jour et nuit pour arrêter tous ceux qui ont participé ou planifié ce crime odieux, et les traduire en justice afin qu’ils reçoivent la peine qu’ils méritent", avait martelé dans un communiqué le président Chareh.

L'attentat visant "des innocents en sécurité dans leurs lieux de culte nous rappelle l’importance de la solidarité et de l’unité — gouvernement et peuple — face à tout ce qui menace la sécurité et la stabilité de notre patrie", a-t-il ajouté.

"Gloire au Christ", "Le sang des chrétiens est précieux", ont scandé dans la soirée des centaines de manifestants dans le quartier chrétien de Bab Touma à Damas, dénonçant l'attentat et réclamant justice, selon un correspondant de l'AFP.

Le patriarche grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, Youhanna X, a annoncé lundi, lors d’une visite à l’église Saint-Elie, qu’"une cérémonie funèbre collective aura lieu mardi après-midi pour plusieurs des victimes de l’attentat".

Cette attaque est la première du genre depuis la chute le 8 décembre du président d'alors Bachar al-Assad, renversé par une coalition de factions rebelles islamistes dirigée par M. Chareh.

En mai, l'EI avait revendiqué sa première attaque contre les nouvelles forces gouvernementales syriennes, qui avaient ensuite arrêté des membres de cellules de l'EI à Alep dans le nord et près de Damas.

Des fidèles assistent à une messe dirigée par le patriarche grec orthodoxe d'Antioche à l'église Saint-Élie, au lendemain d'un attentat suicide sur ce site religieux, dans le quartier de Dwelaa à Damas, le 23 juin 2025 en Syrie ( AFP / Bakr ALKASEM )

La Syrie compte une minorité chrétienne dont le nombre est passé d’environ un million avant le début du conflit en 2011 à moins de 300.000, selon des experts, en raison de l’exode et de l’émigration.

Durant les près de 14 ans de guerre civile, des églises ont été endommagées et des attaques ont eu lieu près de lieux de culte chrétiens mais aucun attentat suicide n'avait frappé à l’intérieur d’une église, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

La sécurité reste l'un des plus grands défis pour les autorités syriennes, appelées par la communauté internationale à protéger les minorités et à les inclure dans le processus de transition.