Atalanta-Leverkusen : découvrez les compos des invincibles et de leurs chasseurs

51 matchs sans défaite, série en cours.

Pas de surprise pour l’Atalanta et le Bayer Leverkusen qui ouvrent le bal des finales européennes ce mercredi, à Dublin. Gian Piero Gasperini et Xabi Alonso ont fait dans le classique pour aller chercher le titre suprême en C3. La Dea ne déplore que l’absence préjudiciable de Marten de Roon au milieu de terrain, pour le reste il s’agit du 3-4-3 habituel avec le retour de Sead Kolašinac (blessé au Vélodrome, contre l’OM) axe gauche et Gianluca Scamacca en pointe, épaulé par Charles De Ketelaere et Ademola Lookman.…

AL pour SOFOOT.com