Aston Villa récupère deux joueurs de la Juventus

Un pour le prix de deux.

Après l’opération a 50 millions d’euros pour Douglas Luiz, les affaires continuent entre la Juventus et Aston Villa. Ce lundi 1 er juillet ce n’est pas un, mais deux joueurs qui quittent la Serie A pour rejoindre la Premier League. Le club anglais s’offre Samuel Iling-Junior, ailier de 20 ans ayant disputé 24 matchs et marqué 1 but dans le championnat italien lors la saison 2023-2024, ainsi que le milieu défensif de 23 ans, Enzo Barrenechea qui totalise 36 apparitions en Serie A sur la même saison. Le tout pour un montant de 28 millions d’euros, bonus compris. Prêté la saison dernière par la Juventus à Frosinone, le milieu de terrain argentin sort d’une saison prometteuse malgré la relégation en Serie B. Iling-Junior, natif d’Islington, retrouve son pays natal avec l’opportunité de disputer la Ligue des champions.…

