ARRESTATION D'UN SUSPECT APRÈS L'ATTAQUE AU COUTEAU À BIRMINGHAM LONDRES (Reuters) - Le suspect de l'attaque au couteau qui a fait un mort et sept blessés dimanche à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, a été arrêté lundi aux premières heures de la matinée, a annoncé la police britannique. "Les agents de police ont travaillé toute la journée d'hier et jusqu'aux premières heures de ce matin afin de retrouver l'homme que nous pensons responsable de ces terribles crimes", a déclaré le commandant de la police de Birmingham, Steve Graham. "C'est évidemment une avancée importante, mais notre enquête se poursuit. Nous devons encore interroger tous les témoins qui ont vu ce qui s'est passé et qui ne se sont pas encore exprimés, ainsi que les personnes susceptibles de disposer d'un enregistrement vidéo ou de photos des incidents ou de l'assaillant." L'homme, qui est âgé de 27 ans, est soupçonné d'avoir attaqué au hasard ses victimes, dans quatre endroits différents pendant deux heures. Parmi ses victimes, figure un homme de 23 ans, qui est décédé, et deux autres personnes hospitalisées dans un état grave. (Michael Holden; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

