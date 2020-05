Arnaud Lagardère gagne sa bataille face au fonds Amber

Pas de Carroussel du Louvre cette année. Arnaud Lagardère se tient face caméra dans un studio bleu pour l'assemblée générale virtuelle des actionnaires du groupe Lagardère. A ses côtés, trois fidèles : Patrick Valroff, patron du conseil de surveillance de la société, Gérard Adsuar, directeur financier et Pauline Hauwel, directrice au secrétariat général.

« Certains ont la nostalgie du conglomérat, lance Arnaud Lagardère. Mais la formidable entreprise créée par Jean-Luc Lagardère ne peut plus exister aujourd'hui. Sans trahir sa vision ni sa mémoire, notre stratégie a été de nous concentrer sur deux métiers que sont l'édition et travel retail. (...) Toutes ces années, ce fut un succès en termes d'acquisitions et de cessions. » Un message directement adressé aux actionnaires mécontents. Dont Amber Capital, premier actionnaire avec 18 % du capital et 14 % des droits de vote.

Pour cette AG virtuelle, la participation a atteint 79,10 % des actions portant droit de vote. Sur les 34 projets de résolution, une quinzaine d'entre elles étaient proposées par le fonds Amber. Elles visaient à révoquer sept membres actuels du conseil de surveillance et à en nommer huit nouveaux.

