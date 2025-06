Argentine: la Cour suprême confirme peine de prison et inégibilité pour l'ex-présidente Kirchner

information fournie par AFP • 11.06.2025 • 02:53 •

Des frappes russes ont tué deux personnes et fait au moins 37 blessés dans la nuit de mardi à mercredi à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, au lendemain de frappes similaires qui ont fait trois morts à Kiev et Odessa. La Russie et l'Ukraine ont procédé ... Lire la suite