Après quatre saisons à Brighton, Adam Lallana quitte les Seagulls

Une mouette s’envole vers d’autres horizons.

À 36 ans, l’ex-international anglais Adam Lallana a annoncé qu’il quitterait Brighton à l’issue de la saison. Le club a confirmé la décision du joueur dans un communiqué, précisant le choix de Lallana de se rapprocher de sa famille qui vit aujourd’hui du côté de Bournemouth, à deux et demie de route de Brighton. « J’ai discuté avec Roberto (De Zerbi) au cours des deux derniers mois. Il a exprimé son souhait que je reste et que je continue à jouer. Mais après avoir pris le temps de réfléchir et de voir où en est le club, et après avoir été éloigné de ma famille pendant les quatre dernières années, je pense que c’est le bon moment. », explique le joueur.…

