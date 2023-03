Après les voitures à hydrogène, l'ancien-ministre Jean-Baptiste Djebbari se relance dans un fonds d'investissement immobilier

L'ancien ministre des Transports avait fait les frais du remaniement de mai 2022 post-élections législatives, remplacé indirectement par Clément Beaune.

Jean-Baptiste Djebbari, le 24 avril 2022, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'ex-ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a été nommé directeur associé du groupe Magellim, un fonds d'investissement immobilier, a annoncé la société mercredi 29 mars dans un communiqué.

L'ancien député "co-pilotera et structurera un nouveau fonds, dont la vocation sera de contribuer à la décarbonation dans des secteurs variés, notamment celui des infrastructures de transport", a précisé Magellim.

Aviation, voitures et immobilier

Cette nomination intervient deux semaines après l'annonce du départ de M. Djebbari de la présidence d'Hopium, une start-up française dont le projet est la construction de véhicules haut-de-gamme propulsés à l'hydrogène. L'ancien ministre avait intégré cette strucure, y voyant une "Tesla de l'hydrogène", début 2022, avant d'être remplacé moins d'un an plus tard. Jean-Baptiste Djebbari s'est occupé du portefeuille des transports entre 2019 et 2022 au sein des gouvernements Philippe puis Castex.

Pilote d'avion diplômé de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), il a d'abord travaillé à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) avant d'intégrer une compagnie d'aviation d'affaires, Jetfly, comme directeur des opérations aériennes. Il a entamé une brève carrière politique en 2017 en étant élu député (LREM) de la Haute-Vienne puis ministre jusqu'en 2022.