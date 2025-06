Après les violences en marge du sacre du PSG, Darmanin pointe des condamnations "plus à la hauteur"

Le ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, prononce un discours lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 27 mai 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dit souhaiter mardi, après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, la suppression du sursis pour "toute agression envers un représentant de l'Etat", pointant des condamnations "plus à la hauteur".

"A la suite des graves incidents d'ordre public et des désordres répétés de ce week-end, une partie des condamnations pour violences, notamment commises à l'encontre des forces de l'ordre et pour destructions de biens, ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays", a écrit le ministre sur X.

"Il faut que les magistrats (...) puissent juger ces faits en disposant d'une échelle de peines ferme, simple et réellement adaptée à délinquance d'aujourd'hui", a-t-il ajouté, au lendemain de premières comparutions immédiates en lien avec ces débordements.

Trois d'entre elles ont débouché lundi sur des peines d'emprisonnement avec sursis, de deux à huit mois, assorties de 500 euros d'amende, et une vingtaine d'autres doivent avoir lieu mardi, selon le parquet de Paris.

La grande fête après la victoire sans appel du PSG face à l'Inter Milan (5-0) samedi soir à Munich a été assombrie par de nombreux incidents et dégradations à Paris et dans le reste de la France.

Un mineur de 17 ans a notamment été tué à coups de couteau à Dax, dans le Sud-Ouest, et un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort dans la capitale après avoir été percuté à scooter par une voiture.

Les forces de l'ordre ont procédé à 563 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche à travers le pays et à 79 autres la nuit suivante.

- "Sanctions exemplaires" -

"Comme je l'ai proposé publiquement, il faut faire évoluer radicalement la loi: supprimer les aménagements de peine obligatoires, supprimer le sursis et mettre en place par la loi une condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue", a demandé Gérald Darmanin mardi.

"Par exemple, trois mois de prison ferme (réellement exécutés) minimum pour toute agression envers un représentant de l'Etat ou encore amende très élevée pour toute destruction", a-t-il développé.

Alors que les débordements du week-end ont déclenché une polémique sur la sécurité, la prise de position matinale du ministre de la Justice a fait réagir dans les rangs politiques.

"Clairement les Français veulent des sanctions exemplaires et la fin des aménagements de peine contre les casseurs qui ont gâché la fête samedi. Seul espoir que ces violences, ces saccages, NE SE REPRODUIRONT PLUS à l'avenir", a écrit sur X la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse.

"La justice a vocation à regarder chaque dossier et non pas de gérer en fonction de l'émotion collective", a commenté sur TF1 le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. "Il s'agit de faire en sorte que la justice soit juste, et qu'elle cherche à comprendre les circonstances".