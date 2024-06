information fournie par So Foot • 25/06/2024 à 20:34

Après le nul contre la Pologne, Rabiot fulmine

Un coq bien maladroit.

Après deux matchs où ils s’étaient fait remarquer pour leur inefficacité, les Bleus n’ont pas été plus réalistes ce mardi face à la Pologne (1-1). Encore une fois, les hommes de Didier Deschamps se sont heurtés à la défense adverse. Face à l’Autriche, en ouverture de l’Euro 2024, il avait fallu un but contre son camp, cette fois, c’est un penalty de Kylian Mbappé qui a permis d’inscrire un petit pion au tableau d’affichage. « On doit faire beaucoup mieux, tous, pour marquer » , a laconiquement commenté Adrien Rabiot au coup de sifflet final au micro de beIN SPORTS.…

EL pour SOFOOT.com